García Harfuch destaca en informe detención en Culiacán de presunto homicida buscado por el FBI

CIUDAD DE MÉXICO. _ La detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue retomada por autoridades federales durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el Informe de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la captura de Samuel Ramírez Jr., realizada mediante un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El funcionario detalló que Ramírez Jr. cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio en primer y segundo grado, así como tentativa de homicidio, relacionados con hechos ocurridos en la ciudad de Washington en 2023. Asimismo, precisó que la orden federal fue emitida el 14 de noviembre de 2025.