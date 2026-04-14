García Harfuch destaca en informe detención en Culiacán de presunto homicida buscado por el FBI

CIUDAD DE MÉXICO. _ La detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue retomada por autoridades federales durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el Informe de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la captura de Samuel Ramírez Jr., realizada mediante un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
El funcionario detalló que Ramírez Jr. cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio en primer y segundo grado, así como tentativa de homicidio, relacionados con hechos ocurridos en la ciudad de Washington en 2023. Asimismo, precisó que la orden federal fue emitida el 14 de noviembre de 2025.
Cabe recordar que la detención fue dada a conocer el pasado 12 de marzo a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó en la colonia Alturas del Sur, como parte de un operativo coordinado entre fuerzas federales. Por el ahora detenido, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares.
Tras su detención, Ramírez Jr. fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que se encargará de coordinar su entrega a las autoridades estadounidenses, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.