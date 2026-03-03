Cae presunto responsable de feminicidio de Rubí Patricia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Agentes de la Policía de Investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentaron una orden de arresto contra José Manuel “N”, señalado como probable autor de la privación de la vida por razones de género de Rubí Patricia “N”, quien era integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado viernes 27 de febrero, cuando la activista fue localizada sin signos vitales en una vivienda del Infonavit Jabalíes. Según el expediente de la Fiscalía General del Estado, la víctima tenía lesiones producidas por un objeto punzocortante.

Tras realizar trabajos de inteligencia, la autoridad ministerial estableció la identidad del presunto agresor. José Manuel “N”, de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que resolverá su situación jurídica.

Rubí Patricia, de 38 años de edad, formaba parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Corazones Unidos por una Misma Causa. Fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán, el pasado 27 de febrero, en medio de la gira presidencial por Sinaloa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.