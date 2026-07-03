$!Cae presunto robacarros tras persecución; acababa de despojar una Ford Ranger en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) contra el robo de vehículos, integrada por personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Municipal de Culiacán, detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del despojo con violencia de una camioneta, la cual fue recuperada minutos después de los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre el robo de una camioneta Ford Ranger Raptor, color gris, modelo 2021, lo que movilizó a los elementos que realizaban recorridos preventivos en distintos sectores de Culiacán.

Durante el operativo, los agentes localizaron la unidad en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, al sur de la ciudad. Al notar la presencia de las corporaciones policiales, el conductor descendió del vehículo e intentó escapar a pie; sin embargo, fue alcanzado y detenido en el lugar.