$!Cae presunto secuestrador en Guamúchil; víctima estuvo 7 días privada de la libertad

SALVADOR ALVARADO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, mediante un operativo encabezado por la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), fue rescatada una víctima de secuestro agravado y detenido en flagrancia Yovani Alexis “N”, señalado como probable responsable.

La intervención se realizó el 15 de abril en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, tras labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar una habitación de renta donde la víctima se encontraba privada de la libertad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la persona afectada permaneció en cautiverio durante siete días, periodo en el que los presuntos responsables exigían un rescate de 5 millones de pesos.