$!Cae presunto secuestrador en Guamúchil; víctima estuvo 7 días privada de la libertad

SALVADOR ALVARADO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, mediante un operativo encabezado por la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), fue rescatada una víctima de secuestro agravado y detenido en flagrancia Yovani Alexis “N”, señalado como probable responsable.
La intervención se realizó el 15 de abril en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, tras labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar una habitación de renta donde la víctima se encontraba privada de la libertad.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la persona afectada permaneció en cautiverio durante siete días, periodo en el que los presuntos responsables exigían un rescate de 5 millones de pesos.
Autoridades detallaron que, tras negociaciones realizadas por personal especializado, se logró la liberación de la víctima sin que se efectuara pago alguno. Durante el operativo, en el que participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se concretó la detención del sospechoso.
La víctima fue localizada en buen estado de salud, recibió atención médica y posteriormente fue reunida con sus familiares.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.