Cae presunto secuestrador ligado a crímenes de hace 24 años y uno reciente

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), informó que un hombre de 59 años, identificado como José “N”, fue detenido y se le relaciona con la privación de la libertad de dos empresarios en el puerto de Mazatlán. Los casos, separados por más de dos décadas, muestran un patrón similar de acción.

El primer suceso del que se le acusa ocurrió en 1999, cuando un empresario fue interceptado por dos individuos vestidos de manera similar a agentes de Tránsito Municipal. Tras detener su vehículo, lo obligaron a ir con ellos, lo que derivó en que su familia pagara 500 mil pesos para que pudiera ser liberado.

El segundo caso es más reciente. Se presume que José “N” también participó en un hecho ocurrido en diciembre de 2023, donde otro empresario de Mazatlán fue abordado en su propio domicilio por sujetos armados y obligado a subir a un vehículo. En este caso, los captores habrían solicitado 600 mil pesos, de los cuales la familia pagó 160 mil para su liberación.

José “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia en Mazatlán, que determinará si existen suficientes pruebas para vincularlo a proceso por el delito de privación de la libertad agravada.