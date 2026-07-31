$!Cae vehículo al canal San Lorenzo en Culiacán; un joven muere ahogado y otro es rescatado con vida

CULIACÁN. _ Un hombre falleció por ahogamiento y otro más fue rescatado con vida, aunque con lesiones, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al canal San Lorenzo, a la altura del Ejido El Huizache, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este viernes 31 de julio, cuando los dos hombres circulaban a bordo de un automóvil sedán blanco por un camino de terracería. Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor perdió el control de la unidad y terminó dentro del cauce, donde el vehículo quedó completamente sumergido.