$!Cae vehículo al canal San Lorenzo en Culiacán; un joven muere ahogado y otro es rescatado con vida

CULIACÁN. _ Un hombre falleció por ahogamiento y otro más fue rescatado con vida, aunque con lesiones, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera al canal San Lorenzo, a la altura del Ejido El Huizache, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este viernes 31 de julio, cuando los dos hombres circulaban a bordo de un automóvil sedán blanco por un camino de terracería. Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor perdió el control de la unidad y terminó dentro del cauce, donde el vehículo quedó completamente sumergido.
Tras el percance, uno de los ocupantes logró salir del automóvil y fue auxiliado por elementos de Bomberos Culiacán, quienes lo trasladaron para que recibiera atención médica debido a las lesiones que presentó.
El segundo ocupante quedó atrapado al interior del vehículo y fue localizado sin vida por integrantes del escuadrón de buceo de la corporación de rescate. La víctima, un joven de aproximadamente 22 años de edad, no ha sido identificada oficialmente.
Los buzos ingresaron al canal y ubicaron la unidad sumergida; posteriormente realizaron las maniobras para extraer el cuerpo del conductor, quien habría fallecido por ahogamiento.
El cadáver fue llevado hasta la orilla del afluente, donde quedó bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.
En el sitio, agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo los peritajes para determinar cómo ocurrió el accidente y coordinaron las labores para retirar el vehículo del canal con apoyo de una grúa.