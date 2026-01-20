Seguridad
Cae vehículo dentro de un arroyo en el sector Los Ángeles, en Culiacán

La unidad se estrelló contra el cerco perimetral para terminar volcado de lado dentro del afluente
Noroeste/Redacción
Un accidente tipo volcadura se registró durante la mañana de este martes en el Fraccionamiento Albaterra del sector Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

El siniestro fue reportado alrededor de las 7:00 horas en un arroyo sobre el Bulevar Albaterra, en el cruce con la Calle Crevillente.

La unidad siniestrada es un Honda City color blanco, la cual terminó volcada de lado, luego de estrellarse contra la barda perimetral del afluente.

Debido al accidente, dicho cruce del bulevar fue cerrado por autoridades de Seguridad Pública.

De manera preliminar se informó que el carro contaba con reporte de robo, además de que en su interior había armas y chalecos tácticos.

Al lugar se movilizó una patrulla de la Unidad de Tránsito de la Policía Municipal de Culiacán, junto con elementos de Guardia Nacional, quienes apoyaron con el acordonamiento de la zona.

Minutos después, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar la inspección de la unidad y proceder con las investigaciones correspondientes.

