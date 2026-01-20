$!Cae vehículo dentro de un arroyo en el sector Los Ángeles, en Culiacán

Un accidente tipo volcadura se registró durante la mañana de este martes en el Fraccionamiento Albaterra del sector Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

El siniestro fue reportado alrededor de las 7:00 horas en un arroyo sobre el Bulevar Albaterra, en el cruce con la Calle Crevillente.

La unidad siniestrada es un Honda City color blanco, la cual terminó volcada de lado, luego de estrellarse contra la barda perimetral del afluente.