$!Caen 10 hombres en Concordia; siete son colombianos y les aseguran arsenal

CONCORDIA._ Diez hombres, siete de ellos de nacionalidad colombiana y tres mexicanos, fueron detenidos durante un operativo realizado en un inmueble del municipio de Concordia, donde autoridades aseguraron armas largas, cartuchos, presunta metanfetamina, equipo táctico y de radiocomunicación, además de motocicletas.

La detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en Concordia, donde los elementos localizaron a los 10 hombres y los detuvieron en flagrancia delictiva. Las autoridades los señalaron como presuntos integrantes del denominado “Cártel del Pacífico”.

Entre los detenidos se encuentran siete personas de nacionalidad colombiana y tres mexicanas, según el reporte oficial.

Tras la intervención, fueron aseguradas 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diversos calibres, 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina, además de equipo táctico y de radiocomunicación. También fueron aseguradas motocicletas y un inmueble.