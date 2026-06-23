$!Caen cuatro en Mazatlán; aseguran fusil Barrett, 13 armas largas y más de 30 mil cartuchos

MAZATLÁN. _ Un arsenal compuesto por 30 mil cartuchos, 14 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett de alto poder, cargadores y equipo táctico, además de la detención de cuatro personas, fue asegurado por autoridades federales durante tres acciones operativas realizadas en el puerto de Mazatlán.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades informaron que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes además aseguraron un vehículo, cargadores y diverso equipo táctico.