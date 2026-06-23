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Operativos federales

Caen cuatro en Mazatlán; aseguran fusil Barrett, 13 armas largas y más de 30 mil cartuchos

Las detenciones y el aseguramiento se realizaron en tres acciones diferentes realizadas por elementos de la SSPC, Semar y FGR. Además del armamento y las municiones, se aseguró un vehículo, cargadores y equipo táctico
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/06/2026 11:31
23/06/2026 11:31

MAZATLÁN. _ Un arsenal compuesto por 30 mil cartuchos, 14 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett de alto poder, cargadores y equipo táctico, además de la detención de cuatro personas, fue asegurado por autoridades federales durante tres acciones operativas realizadas en el puerto de Mazatlán.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades informaron que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes además aseguraron un vehículo, cargadores y diverso equipo táctico.

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Las dependencias federales no precisaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se realizaron las detenciones ni los lugares exactos donde ocurrieron los aseguramientos.

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Los cuatro detenidos, así como el armamento, las municiones y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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