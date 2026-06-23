$!Caen cuatro en Mazatlán; aseguran fusil Barrett, 13 armas largas y más de 30 mil cartuchos

MAZATLÁN. _ Un arsenal compuesto por 30 mil cartuchos, 14 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett de alto poder, cargadores y equipo táctico, además de la detención de cuatro personas, fue asegurado por autoridades federales durante tres acciones operativas realizadas en el puerto de Mazatlán.
A través de un comunicado conjunto, las autoridades informaron que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes además aseguraron un vehículo, cargadores y diverso equipo táctico.
Las dependencias federales no precisaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se realizaron las detenciones ni los lugares exactos donde ocurrieron los aseguramientos.
Los cuatro detenidos, así como el armamento, las municiones y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.