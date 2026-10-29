$!Caen dos adultos y dos adolescentes armados en Concordia; les aseguran seis fusiles y 65 cargadores

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Jorge “N” y Exneider “N”, así como de dos adolescentes, detenidos en posesión de seis fusiles, mil 915 cartuchos y 65 cargadores en un campamento ubicado al sur de Sinaloa, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con información difundida por la FGR, los cuatro fueron detenidos durante un operativo de seguridad realizado sobre la carretera El Salto-Villa Unión, en las inmediaciones de la salida de Concordia, cuando se dirigían hacia el poblado La Guásima.

La detención ocurrió luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva recibieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas en la zona, por lo que solicitaron apoyo aéreo a la Fuerza de Reacción Aérea de Mazatlán.

Durante el despliegue, los agentes escucharon detonaciones de arma de fuego y, al llegar al sitio, localizaron un campamento donde detuvieron a las cuatro personas.

En el lugar aseguraron seis armas de fuego tipo fusil, mil 915 cartuchos, 65 cargadores, 11 chalecos con placas balísticas y dos mochilas.