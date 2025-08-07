$!Caen dos armados en Culiacán; Guardia Nacional asegura arsenal y droga en Isla Musala

CULIACÁN. _ Durante un operativo implementado la mañana de este jueves por elementos de la Guardia Nacional en el sector de Isla Musala, en Culiacán, fueron asegurados dos hombres, armamento de alto poder, municiones, presunta droga y dos vehículos con reporte de robo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del bulevar Isla Musala. Al patrullar por la intersección de la avenida Tachichilte y la calle Del Espíritu Santo, los agentes detectaron un sedán marca Kia y una camioneta Toyota estacionados de manera sospechosa.

Al aproximarse a la unidad Toyota, observaron que en su interior se encontraban dos civiles, además de objetos con características de uso delictivo. Tras revisar ambos vehículos, localizaron una ametralladora calibre .308; un fusil AK-47; un fusil SCAR calibre 7.62x51 mm; cuatro cintas abastecidas para ametralladora calibre .308; seis cargadores metálicos calibre 7.62x51 mm; nueve cargadores para fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm; 15 cargadores de plástico calibre .223 mm; tres cargadores de disco para diferentes calibres y dos bolsas transparentes con dosis de la droga conocida como “Cristal”. Al consultar las bases de datos, se confirmó que ambos vehículos contaban con reporte de robo vigente.

Los dos civiles asegurados presentaban lesiones previas, por lo que fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial. Fuentes extraoficiales identificaron a los detenidos como Jesús Alejandro “N”, de 18 años, y Práxedes “N”, de 30 años. El armamento, la droga, los vehículos y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.