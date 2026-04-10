$!Caen dos con 50 mil litros de combustible ilegal en Jardines de Humaya, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos hombres que transportaban 50 mil litros de combustible en dos vehículos de carga, al no poder demostrar la procedencia legal del producto en el sector Jardines de Humaya, en el sur de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el arresto ocurrió durante un dispositivo de inspección ciudadana. Los efectivos castrenses marcaron el alto a dos unidades tipo pipa, cada una con capacidad de 25 mil litros.

Al realizar la revisión, los conductores no presentaron la documentación que acreditara la propiedad o el origen legal de la gasolina.