$!Caen dos objetivos prioritarios del crimen organizado en Yucatán y Nayarit; uno operaba el trasiego de droga a EU

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron en operativos distintos realizados en Yucatán y Nayarit a dos presuntos objetivos prioritarios vinculados con organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, tráfico de armas, extorsión, homicidios y otros delitos de alto impacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las capturas fueron resultado de acciones coordinadas entre autoridades federales, trabajos de inteligencia e intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

En la primera operación, desarrollada en el municipio de Valladolid, Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”.