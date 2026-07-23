$!Caen dos objetivos prioritarios del crimen organizado en Yucatán y Nayarit; uno operaba el trasiego de droga a EU

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron en operativos distintos realizados en Yucatán y Nayarit a dos presuntos objetivos prioritarios vinculados con organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, tráfico de armas, extorsión, homicidios y otros delitos de alto impacto.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las capturas fueron resultado de acciones coordinadas entre autoridades federales, trabajos de inteligencia e intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.
En la primera operación, desarrollada en el municipio de Valladolid, Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”.
De acuerdo con las autoridades, el detenido es identificado como líder de una célula criminal responsable de coordinar el trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de estar relacionado con extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en el estado de Baja California.
La ubicación del presunto delincuente fue posible gracias al intercambio de información con agencias de seguridad extranjeras, lo que permitió establecer un operativo para su localización y captura.
En una segunda acción, realizada en Bahía de Banderas, Nayarit, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil de Nuevo León ejecutaron órdenes de cateo en dos inmuebles.
Durante el operativo fue detenido Óscar “N”, considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León.
Las investigaciones lo vinculan con la distribución de droga, tráfico de armas, lavado de dinero y el abastecimiento de armamento a células delictivas. Además, es señalado como presunto responsable de agresiones contra autoridades, así como de bloqueos e incendios registrados en esa entidad.
En el inmueble cateado, las fuerzas de seguridad aseguraron cargadores, cartuchos y diversa documentación relacionada con las investigaciones.
En ambos casos, los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos, junto con los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias correspondientes.
Las autoridades federales señalaron que estas detenciones forman parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales y reducir la violencia en distintas regiones del país