$!Caen dos vehículos a canal tras persecución de Guardia Nacional y civiles en Villa Juárez, Navolato

Una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados finalizó con la caída de una patrulla militar y un vehículo particular al interior de un canal en las inmediaciones de campo Acapulco, en Navolato. Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:30 horas de este jueves 21 de mayo, en las inmediaciones de la sindicatura Villa Juárez.







El saldo preliminar del hecho sería una patrulla de Guardia Nacional y una camioneta en la que se trasladaban presuntos civiles armados quienes trataron de huir de las autoridades; ambos automóviles cayeron al interior del canal, cerca de la escuela primaria Henry Ford. Asimismo, se informó que un agente federal habría perdido la vida como parte del siniestro, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.



