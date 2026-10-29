$!Caen tres presuntos líderes criminales en Michoacán; los vinculan con rutas marítimas de cocaína

Autoridades federales detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva señalada como generadora de violencia en Michoacán, durante cateos realizados en tres inmuebles de Coahuayana de Hidalgo, al suroeste del estado.

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil de Michoacán.

Los detenidos fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Nando”; Leobardo “N”, alias “Lioba”, y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por distintos delitos, de acuerdo con las autoridades.

La información compartida por la Fiscalía de Michoacán permitió ejecutar las órdenes de cateo en tres inmuebles, donde fueron detenidos los tres hombres, señalados como integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

De acuerdo con las autoridades federales, los detenidos son señalados por mantener el control de rutas de narcotráfico de cocaína transnacional por vía marítima, en la franja costera de Michoacán comprendida entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila.

Además, se les relaciona con delitos como secuestro, homicidio y extorsión contra empresarios de la región.

“Cabe señalar que este operativo se ejecutó sin realizar un solo disparo y bajo estricto apego a derecho. Esta célula mantenía control de rutas de narcotráfico de cocaína transnacional por vía marítima, siendo su área de operaciones la franja costera michoacana comprendida entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua, del municipio de Aquila. Además de su participación en delitos como secuestro, homicidio y extorsión contra empresarios de la región”, señala el comunicado de prensa.