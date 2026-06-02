Califica FGE como homicidio doloso muerte de mujer en casa quemada en Barrancos

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado calificó como homicidio doloso la muerte de Cinthya “N”, de 33 años de edad, quien perdió la vida al interior de una casa incendiada en Infonavit Barrancos, en Culiacán.
La autoridad de investigación confirmó a través de su informe delictivo diario que los hechos, registrados cerca de las 18:30 horas.
Vecinos del sector alertaron al número de emergencias luego de observar que del segundo piso del inmueble salían intensas llamas y grandes cantidades de humo.
En el mismo inmueble donde falleció Cinthya, un menor de edad fue rescatado ileso, pero entre las llamas quedó la femenina.