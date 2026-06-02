Califica FGE como homicidio doloso muerte de mujer en casa quemada en Barrancos

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado calificó como homicidio doloso la muerte de Cinthya “N”, de 33 años de edad, quien perdió la vida al interior de una casa incendiada en Infonavit Barrancos, en Culiacán.

La autoridad de investigación confirmó a través de su informe delictivo diario que los hechos, registrados cerca de las 18:30 horas.