Cambian al director del Penal de Aguaruto, en Culiacán; duró solo 2 meses y medio

Adrián Zapién Arenas, quien era director del penal de Aguaruto ubicado en Culiacán, fue relevado de cargo, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En su lugar fue nombrado José Israel López Escandón, quien hasta hoy se desempeñaba como director del penal El Castillo, ubicado en Mazatlán.

José Israel López Escandón es licenciado en Derecho, Maestrante en Ciencias Policiales por el Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ubicado en Chiapas.

En cuanto a su experiencia laboral se encuentra la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en el periodo de noviembre 2011–diciembre 2024, en donde fungió como director de Centros Penitenciarios del Estado de Chiapas.

El 3 de febrero pasado, José Israel López Escandón fue nombrado como el nuevo director del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán.

En cuanto al director saliente, este fue nombrado el pasado 4 de diciembre de 2024.

Zapién Arenas, fue destituido de su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en enero del 2020 por presuntas complicidades con grupos criminales, pues el 27 de diciembre del 2019 un convoy con alrededor de 15 camionetas con hombres armados irrumpió en el municipio de Zamora, y provocaron disturbios en algunos domicilios. Esto ocurrió cuando Zapién Arenas era Comandante Regional de la dependencia michoacana.

Sobre este antecedente el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pidió no estigmatizar al funcionario.

“Sí estuvo, como se dice, sí estuvo en Michoacán, fue destituido, pero la sanción que hubo fue esa, la destitución, por algo que no hizo bien, pero no hay ninguna sanción, no hay ninguna anotación en Plataforma México que indique que no pueda ocupar un cargo”, defendió Mérida Sánchez.

Su destitución se registra en medio de una serie de operativos al interior del penal de Aguaruto en los que se han encontrado armas, drogas e internet.