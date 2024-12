Cambiarán ‘todo el personal necesario’ en Penal de Aguaruto, ‘no nada más el titular’, dice Secretario de Seguridad

Después de dos presos muertos y una riña registrada dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, las autoridades de Seguridad cambiarán a todo el personal que sea necesario, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez subrayó que no solo se trata de cambiar al director, situación que ya ocurrió, sino de revisar al resto de elementos que laboran en el inmueble.

”Personas que tengan que ser removidas, todos los que sean necesarios, no le puedo determinar ahorita el número, porque yo comentaba que no nada más participa uno, no nada más participa el titular, el titular es el responsable de supervisar las acciones de su personal”.

”¿Qué personal estuvo de guardia el día sábado? ¿Qué personal estuvo de guardia el domingo? ¿Qué personal estuvo de guardia el lunes? Ver esa situación, en este caso, no son todos despedidos”, expresó.

Explicó que algunos trabajadores no son destituidos, sino reacomodados dentro de la estructura del centro penitenciario o de la Secretaría.

No obstante, apuntó que incluso si se renueva al personal, esto no sería suficiente para garantizar una mejor vigilancia en el penal.

”No queremos decir que esto sea la medida correcta al 100 por ciento que va a remediar todo esto, aquí tiene que haber acciones, tiene que haber acompañamientos, tiene que haber impulso. No solo del que funge como titular de penales, del director del penal, del jefe de custodios, sino desde el centro, desde donde estamos nosotros”, señaló.

Mérida Sánchez adelantó que la propia dependencia tiene el departamento de Asuntos Internos, para proceder de manera legal ante los servidores públicos implicados, sin embargo, al haber ocurrido delitos, también intervendrá la Fiscalía General del Estado.