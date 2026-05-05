Caminaban semidesnudos y golpeados: localizan a tres hombres en la carretera Internacional de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tres hombres con visibles huellas de violencia fueron localizados la noche del lunes 4 de mayo mientras caminaban semidesnudos sobre la carretera Internacional, a la altura de los campos deportivos del Muralla, en el municipio de Mazatlán.

El reporte fue emitido alrededor de las 21:00 horas por automovilistas que alertaron a las autoridades sobre la presencia de las víctimas en la vialidad, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, los hombres vestían únicamente ropa interior tipo bóxer y presentaban golpes en distintas partes del cuerpo. Tras ser ubicados, recibieron auxilio y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

De manera extraoficial, trascendió que podrían tratarse de dos servidores públicos conocidos como “Siervos de la Nación”, quienes habían sido reportados como no localizados desde el sábado 2 de mayo en las inmediaciones del poblado El Recodo.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la identidad de las víctimas ni su posible relación con ese reporte.