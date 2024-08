ANGOSTURA._ Un camión cargado de semillas se volcó la mañana de este sábado en la carretera Guamúchil-Angostura, causando un gran derrame de su carga y por fortuna no hubo lesionados.

La unidad, un camión tipo tortón, marca Ford, color azul, propiedad de Jesús Heredia, y conducido por José Luis Contreras, llevaba una carga de semilla, y se dirigía de Guamúchil al Municipio de Angostura.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, el conductor fue auxiliado por socorristas en el lugar del percance, para verificar que no presentara lesiones, razón por la que no fue necesario llevarlo a ningún hospital.