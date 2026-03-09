Seguridad
|
Incendio

Camión de carga se incendia en el Ramal Múnich, en Mazatlán; conductor resulta ileso

El percance se registró en la rampa del Ramal Múnich qué conecta con el Libramiento Mazatlán de la Autopista Tepic-Mazatlán.
Juvencio Villanueva |
09/03/2026 18:35
09/03/2026 18:35

MAZATLÁN._ Un probable corto circuito provocó el incendio de un camión de carga qué transportaba carnes en la rampa del Ramal Múnich.

El percance se registró a las 16:00 horas, en la rampa del Ramal Múnich qué conecta con el Libramiento Mazatlán de la Autopista Tepic-Mazatlán.

La unidad circulaba sobre el Ramal Múnich cuando el humo invadió la cabina, esto alertó al conductor quien logró estacionar el transporte sobre el acotamiento y con un extintor trató de sofocar el fuego qué inició en la zona del motor pero se propagó rápidamente hasta la cabina.

  • $!Camión de carga se incendia en el Ramal Múnich, en Mazatlán; conductor resulta ileso
  • $!Camión de carga se incendia en el Ramal Múnich, en Mazatlán; conductor resulta ileso

Elementos de Bomberos Mazatlán a bordo de máquinas de combate llegaron al lugar del incendio y tras sofocar el fuego de la cabina se abocaron a enfriar la caja y la carga.

Agentes de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para el retiro de la unidad siniestrada.

#Incendio
#Autopista Mazatlán-Tepic
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube