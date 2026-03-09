$!Camión de carga se incendia en el Ramal Múnich, en Mazatlán; conductor resulta ileso

MAZATLÁN._ Un probable corto circuito provocó el incendio de un camión de carga qué transportaba carnes en la rampa del Ramal Múnich.

El percance se registró a las 16:00 horas, en la rampa del Ramal Múnich qué conecta con el Libramiento Mazatlán de la Autopista Tepic-Mazatlán.

La unidad circulaba sobre el Ramal Múnich cuando el humo invadió la cabina, esto alertó al conductor quien logró estacionar el transporte sobre el acotamiento y con un extintor trató de sofocar el fuego qué inició en la zona del motor pero se propagó rápidamente hasta la cabina.