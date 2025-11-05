Seguridad
|
Incidente en carretera

Camión de carga vuelca en la autopista Mazatlán-Culiacán; conductor y copiloto resultan ilesos

Un camión de carga volcó en el kilómetro 126 de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura de Estación Abuya. El chofer perdió el control del vehículo, pero tanto él como su copiloto salieron ilesos
Juvencio Villanueva |
05/11/2025 10:41
05/11/2025 10:41

CULIACÁN. _ Un camión de carga volcó tras salirse de la carpeta asfáltica y caer a la cuneta central de la autopista Mazatlán-Culiacán; sus dos ocupantes resultaron ilesos.

El accidente se reportó a las autoridades alrededor de las 06:00 horas de este miércoles, en el kilómetro 126+300 de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado Estación Abuya.

$!Camión de carga vuelca en la autopista Mazatlán-Culiacán; conductor y copiloto resultan ilesos

Por causas desconocidas el operador de un camión Isuzu ELF, perdió el control cuando circulaba de norte a sur y salió de la carpeta asfáltica hacía la cuneta central donde dio una voltereta por el desnivel del terreno, para quedar de nuevo sobre sus ruedas; el chofer y su copiloto solo resultaron aturdidos, pero salieron de la unidad por su propio pie e ilesos.

Agentes Carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de controlar la circulación de los vehículos durante las maniobras para que el transporte siniestrado fuera remolcado por una grúa.

$!Camión de carga vuelca en la autopista Mazatlán-Culiacán; conductor y copiloto resultan ilesos
#Accidente carretero
#Culiacán
#Seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube