$!Camión de carga vuelca en la autopista Mazatlán-Culiacán; conductor y copiloto resultan ilesos

CULIACÁN. _ Un camión de carga volcó tras salirse de la carpeta asfáltica y caer a la cuneta central de la autopista Mazatlán-Culiacán; sus dos ocupantes resultaron ilesos.

El accidente se reportó a las autoridades alrededor de las 06:00 horas de este miércoles, en el kilómetro 126+300 de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado Estación Abuya.