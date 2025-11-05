$!Camión de carga vuelca en la autopista Mazatlán-Culiacán; conductor y copiloto resultan ilesos

CULIACÁN. _ Un camión de carga volcó tras salirse de la carpeta asfáltica y caer a la cuneta central de la autopista Mazatlán-Culiacán; sus dos ocupantes resultaron ilesos.
El accidente se reportó a las autoridades alrededor de las 06:00 horas de este miércoles, en el kilómetro 126+300 de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado Estación Abuya.
Por causas desconocidas el operador de un camión Isuzu ELF, perdió el control cuando circulaba de norte a sur y salió de la carpeta asfáltica hacía la cuneta central donde dio una voltereta por el desnivel del terreno, para quedar de nuevo sobre sus ruedas; el chofer y su copiloto solo resultaron aturdidos, pero salieron de la unidad por su propio pie e ilesos.
Agentes Carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de controlar la circulación de los vehículos durante las maniobras para que el transporte siniestrado fuera remolcado por una grúa.