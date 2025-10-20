$!Camión de hielo vuelca y cae sobre auto al sur de Mazatlán; mujer resulta lesionada

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó con una lesión leve luego de que un camión repartidor de hielo volcara y cayera sobre su automóvil compacto, la mañana de este lunes en el sur de la ciudad.
El incidente ocurrió alrededor de las 08:45 horas, en la intersección del Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Carretera Internacional, justo debajo del Paso Superior Sur.
La unidad de carga circulaba sobre la Internacional y al intentar incorporarse al Libramiento Colosio, la carga se desplazó, lo que provocó que el camión volcara hacia su costado derecho, aplastando parcialmente un Volkswagen Gol.
La conductora del vehículo afectado, identificada como Marcela “N”, de 33 años, fue auxiliada por automovilistas que presenciaron el accidente. Según reportes de Protección Civil, presentaba dolor en el hombro izquierdo y algunos rasguños, sin heridas graves.
De acuerdo con los testigos, la posición del volante y los asientos ayudaron a que la mujer no sufriera lesiones mayores. Paramédicos valoraron a la afectada en el lugar, sin requerir traslado hospitalario.
Agentes de Tránsito Municipal elaboraron el parte de hechos y realizarán el deslinde de responsabilidades correspondientes.