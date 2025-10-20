$!Camión de hielo vuelca y cae sobre auto al sur de Mazatlán; mujer resulta lesionada

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó con una lesión leve luego de que un camión repartidor de hielo volcara y cayera sobre su automóvil compacto, la mañana de este lunes en el sur de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:45 horas, en la intersección del Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Carretera Internacional, justo debajo del Paso Superior Sur.

La unidad de carga circulaba sobre la Internacional y al intentar incorporarse al Libramiento Colosio, la carga se desplazó, lo que provocó que el camión volcara hacia su costado derecho, aplastando parcialmente un Volkswagen Gol.