$!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor

CULIACÁN._ Una mujer de la tercera edad falleció la mañana de este sábado tras ser arrollada por un camión urbano de la ruta Vegas, en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad. El percance se registró en el cruce de las calles Juan Carrasco y Miguel Hidalgo, a espaldas del Mercado Garmendia, justo en el momento en que la transeúnte intentaba atravesar la vialidad.

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, el camión avanzaba sobre la calle Juan Carrasco y, al dar vuelta hacia Miguel Hidalgo, embistió a la víctima, dejándola atrapada debajo del chasis. Agentes de la Policía Municipal y de Tránsito asignados al sector comercial se movilizaron de inmediato y acordonaron el perímetro para interrumpir el paso vehicular, contando con el apoyo de efectivos del Ejército Mexicano en las labores de resguardo.





Junto a la escena del accidente quedaron tendidas las pertenencias de la mujer, entre ellas su bolso personal. La señora fue identificada como Evangelina, de 82 años, vecina de la colonia Miguel Hidalgo.