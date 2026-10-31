Seguridad
|
Accidente

Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor

El percance ocurrió en el cruce de Juan Carrasco y Miguel Hidalgo, a espaldas del Mercado Garmendia, cuando Evangelina, de 82 años, intentaba cruzar la vialidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/10/2026 15:20
31/10/2026 15:20

CULIACÁN._ Una mujer de la tercera edad falleció la mañana de este sábado tras ser arrollada por un camión urbano de la ruta Vegas, en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.

El percance se registró en el cruce de las calles Juan Carrasco y Miguel Hidalgo, a espaldas del Mercado Garmendia, justo en el momento en que la transeúnte intentaba atravesar la vialidad.

$!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, el camión avanzaba sobre la calle Juan Carrasco y, al dar vuelta hacia Miguel Hidalgo, embistió a la víctima, dejándola atrapada debajo del chasis.

Agentes de la Policía Municipal y de Tránsito asignados al sector comercial se movilizaron de inmediato y acordonaron el perímetro para interrumpir el paso vehicular, contando con el apoyo de efectivos del Ejército Mexicano en las labores de resguardo.

  • $!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor
  • $!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor

Junto a la escena del accidente quedaron tendidas las pertenencias de la mujer, entre ellas su bolso personal.

La señora fue identificada como Evangelina, de 82 años, vecina de la colonia Miguel Hidalgo.

$!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al lugar para procesar la zona del crimen, recabar indicios y autorizar el levantamiento del cadáver.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el deslinde de responsabilidades.

$!Camión de la ruta Vegas en Culiacán atropella y quita la vida a una adulta mayor
#Accidente
#Atropellamiento
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube