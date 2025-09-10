$!Camión provoca choque, apagón y daños en colonia Real de Minas, en El Rosario

ROSARIO. _ Un camión refrigerado provocó cuantiosos daños materiales, un apagón en varias viviendas y el susto de vecinos, tras chocar contra un poste de energía eléctrica y varios vehículos estacionados en la colonia Real de Minas, en El Rosario. El incidente se registró alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Oro, vía principal del complejo habitacional. De acuerdo con testigos, la unidad involucrada es un camión de la marca Freightliner, color amarillo.

Previo al impacto principal, el camión habría colisionado con una marquesina en la misma zona. Testigos señalaron que, momentos después, la acompañante del conductor, presuntamente en estado inconveniente, tomó el control del vehículo, salió de la colonia y regresó a gran velocidad, impactando directamente contra el poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dos vehículos estacionados: un automóvil marca Smart, color rojo, y una motocicleta.

El golpe fue tan fuerte que el poste cayó sobre la unidad, arrastrando consigo un transformador, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en varias viviendas de la zona.