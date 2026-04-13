Camión urbano arrolla a adulto mayor en silla de ruedas y muere al llegar al hospital en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adulto mayor murió en el hospital tras ser arrollado por un camión urbano cuando se desplazada en una silla de ruedas alrededor del Mercado Pino Suárez.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 15:30 horas, en el Cruce de las calles Aquiles Serdán y Leandro Valle en el primer cuadro de la ciudad.

Al parecer, el adulto mayor intentó cruzar la Aquiles Serdán a bordo de su silla de ruedas, cuando fue impactado por el pesado transporte. Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y por la seriedad de sus lesiones lo trasladaron de urgencia al Hospital General donde fue atendido de inmediato.

Una hora más tarde personal de trabajo social del nosocomio reportó su fallecimiento a las autoridades.

El fallecido fue identificado como Jorge “N”, de 75 años de edad.