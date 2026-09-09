$!Camión urbano cae en socavón en Los Mochis; cierran bulevar Suecia

AHOME. _Lo que parecía ser un recorrido de rutina para el transporte público se convirtió en un fuerte susto en el fraccionamiento La Memoria, en Los Mochis, luego de que un camión urbano quedara atrapado en un enorme socavón que se abrió a su paso.

El incidente se registró sobre el bulevar Suecia, a la altura de la intersección con la calle Cerro del Camayeca. De acuerdo con los testigos, la calle colapsó de forma abrupta justo cuando la pesada unidad transitaba por la zona, lo que provocó que los neumáticos cayeran al vacío y el camión quedara inmovilizado.

Residentes del área expresaron su molestia, pues señalaron que ya se habían reportado problemas de hundimientos y fallas en ese mismo punto de la vialidad, advertencias que terminaron por materializarse con este accidente.