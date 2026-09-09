$!Camión urbano cae en socavón en Los Mochis; cierran bulevar Suecia

AHOME. _Lo que parecía ser un recorrido de rutina para el transporte público se convirtió en un fuerte susto en el fraccionamiento La Memoria, en Los Mochis, luego de que un camión urbano quedara atrapado en un enorme socavón que se abrió a su paso.
El incidente se registró sobre el bulevar Suecia, a la altura de la intersección con la calle Cerro del Camayeca. De acuerdo con los testigos, la calle colapsó de forma abrupta justo cuando la pesada unidad transitaba por la zona, lo que provocó que los neumáticos cayeran al vacío y el camión quedara inmovilizado.
Residentes del área expresaron su molestia, pues señalaron que ya se habían reportado problemas de hundimientos y fallas en ese mismo punto de la vialidad, advertencias que terminaron por materializarse con este accidente.
A pesar de lo aparatoso de la escena, las corporaciones de emergencia confirmaron que la situación no pasó a mayores en cuanto a la integridad de los involucrados ya que por fortuna no se registraron pasajeros ni transeúntes lesionados tras la caída de la unidad.
Minutos después del colapso, se coordinaron las maniobras con grúas para liberar el camión y retirarlo del boquete.
Elementos de la Secretaría de Obras Públicas arribaron al lugar para realizar un peritaje inicial y evaluar la magnitud del daño subterráneo. Como primera medida, el personal procedió a delimitar el perímetro para evitar que la fractura de la calle comprometa a otros automóviles.
Actualmente, el tránsito en el bulevar Suecia se encuentra restringido. El área se mantendrá cerrada mientras se realizan los trabajos para detectar el origen de la fuga o falla geológica que provocó el deslave interno.
Las autoridades emitieron un llamado urgente a conductores y peatones para que extremen precauciones, utilicen vías alternas y respeten el acordonamiento; el terreno está inestable y existe el riesgo latente de que siga cediendo.