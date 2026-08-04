$!Camionazo en Sonora deja un chofer muerto y 39 lesionados; viajaban pasajeros de Guasave y Los Mochis

SONORA. _ Un autobús de pasajeros de una línea de transporte sinaloense que cubría la ruta Guasave–Tijuana se impactó contra un tractocamión la noche del lunes sobre la carretera federal México 15, en el tramo Ciudad Obregón-Empalme, en Sonora, dejando un saldo de un conductor fallecido y 39 personas lesionadas. El accidente ocurrió en el kilómetro 194+200, a la altura de la comunidad de Las Guásimas. De acuerdo con los primeros reportes, el autobús chocó contra un tractocamión que presuntamente permanecía detenido sobre la carpeta asfáltica debido a una falla mecánica.

El operador del autobús, identificado como Cruz Antonio Castro Higuera, de aproximadamente 48 años y originario de Los Mochis, murió al quedar prensado entre los fierros de la cabina tras el fuerte impacto. El copiloto, Lorenzo Rubio Aboite, de 55 años, también originario de Los Mochis, resultó con lesiones menores.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Empalme informó que entre los 39 pasajeros lesionados se encuentran habitantes de Guasave y Los Mochis, además de una mujer embarazada con amenaza de aborto, cinco menores de edad y varios adultos mayores. Entre los heridos identificados destacan Esmeralda Ayón Álvarez, de 19 años y originaria de Guasave, quien tiene siete meses de embarazo y fue reportada con amenaza de aborto; Sacha Alejandra Nieblas Rodríguez, de 25 años y procedente de Tijuana, quien fue reportada en estado grave; así como Ramona Vonón Valenzuela, de 72 años; José Antonio Ruiz Álvarez, de 43; Omar Antonio Ruiz Benítez, de 7; y Gonzalo de Jesús Ruelas Ruiz, de 36 años, todos originarios de Guasave.

Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica a la Cruz Roja de Empalme, Guaymas y Vícam, además del IMSS Guaymas, IMSS Bienestar, ISSSTE Guaymas y hospitales atendidos por ambulancias particulares del sistema SIS Guaymas.

De acuerdo con el informe oficial, siete personas fueron clasificadas con código rojo, siete con código amarillo, doce con código verde y trece permanecían sin clasificación de triage al momento de emitirse el reporte.

En las labores de rescate participaron elementos de Cruz Roja, Bomberos, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional y Protección Civil, quienes auxiliaron a los pasajeros, realizaron el rescate de las víctimas y trabajaron durante varias horas para retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación sobre la carretera.