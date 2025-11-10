Camionero ingresa a hospital de Culiacán tras resultar lesionado de bala en la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán

CULIACÁN._ Un camionero ingresó a un hospital de Culiacán luego de resultar lesionado de bala la noche de este lunes 10 de noviembre cuando se encontraba a bordo de su unidad de transporte en la colonia Rosario Uzarraga.

El hecho se reportó poco antes de las 21:50 horas en la calle Cosmos. Según informes, la víctima se encontraba arriba de su camión cuando se reportó que estaba herida de bala.

Cabe señalar que se desconoce cómo fue que sucedió la posible agresión armada, así como el paradero de los presuntos responsables. En tanto, la identidad de la víctima no se ha dado a conocer.

Reportan que el hombre ya fue transportado hacia un centro médico de la ciudad, donde se encuentra bajo la supervisión de los expertos en la salud. Su estado de salud no ha sido revelado, pero refieren que presentó una herida de bala en la parte del rostro.

Se espera que personal de investigación arribe al nosocomio para entrevistar al afectado y así seguir con las indagaciones del caso.