$!Camioneta cae a canal en Los Mochis; conductor resulta ileso

AHOME. _ La mañana de este martes se registró un accidente tipo canalazo sobre el Libramiento Lateral 18, al sur de Los Mochis, donde una camioneta Chevrolet Silverado blanca terminó dentro de un canal, dejando únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante por causas aún desconocidas, lo que provocó que la unidad saliera del camino y cayera a la obra hidráulica, aproximadamente a 500 metros al norte del entronque del 20 de Noviembre Nuevo.