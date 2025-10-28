$!Camioneta cae a canal en Los Mochis; conductor resulta ileso

AHOME. _ La mañana de este martes se registró un accidente tipo canalazo sobre el Libramiento Lateral 18, al sur de Los Mochis, donde una camioneta Chevrolet Silverado blanca terminó dentro de un canal, dejando únicamente daños materiales.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante por causas aún desconocidas, lo que provocó que la unidad saliera del camino y cayera a la obra hidráulica, aproximadamente a 500 metros al norte del entronque del 20 de Noviembre Nuevo.
Automovilistas que presenciaron el percance alertaron a las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar. Afortunadamente, el conductor logró salir ileso.
La camioneta fue retirada con el apoyo de una grúa, mientras que agentes de vialidad iniciaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. Se presume que el exceso de velocidad y las condiciones de la carretera pudieron haber contribuido al siniestro.