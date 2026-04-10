$!Camioneta cargada con cocos es consumida por el fuego sobre la carretera Mochis-Topolobampo

LOS MOCHIS._ Una camioneta que transportaba cocos y mobiliario de trabajo terminó envuelta en llamas sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo. El incidente dejó como saldo a un adulto lesionado y el cierre temporal de esta arteria vial. Los hechos se registraron a la altura del sector conocido como Fraccionamiento Andalucía. Según los primeros reportes de las autoridades, la unidad comercial comenzó a presentar fallas mecánicas en pleno trayecto, lo que obligó al conductor a detener su marcha.





En un intento por hacerla encender nuevamente, una densa nube de humo comenzó a salir del motor. Al percatarse de la situación, el chofer bajó del vehículo y abrió el cofre con la intención de revisar y sofocar el conato de incendio; sin embargo, las llamas se avivaron de manera repentina, alcanzándolo y provocándole quemaduras en una de sus manos y en parte del rostro. un menor de edad que lo acompañaba logró ponerse a salvo sin registrar lesión alguna, siendo auxiliados en un primer momento por civiles que se encontraban en el lugar. Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al sitio para hacer frente a la emergencia. Debido a la magnitud del fuego y para garantizar la seguridad durante los trabajos de sofocación, agentes de Tránsito Municipal implementaron un operativo preventivo que consistió en cerrar por completo la circulación de la carretera Mochis-Topolobampo.



