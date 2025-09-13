$!Camioneta choca contra tráiler en la autopista Mazatlán-Culiacán; hay un lesionado

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque por alcance se registró la mañana de este sábado, en la autopista Mazatlán-Culiacán; en el lugar un pasajero quedó prensado tras el impacto y fue liberado con “quijadas de la vida”.

El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 08:00 horas y tuvo lugar en el kilómetro 4+900 de la autopista Mazatlán-Culiacán.

Según versión de la propia conductora de la camioneta Chevrolet Tahoe, ella circulaba sobre el carril izquierdo intentando rebasar a un tráiler que transportaba maquinaria John Deere, pero el conductor del transporte invadió su carril y se produjo la colisión.