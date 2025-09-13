$!Camioneta choca contra tráiler en la autopista Mazatlán-Culiacán; hay un lesionado

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque por alcance se registró la mañana de este sábado, en la autopista Mazatlán-Culiacán; en el lugar un pasajero quedó prensado tras el impacto y fue liberado con “quijadas de la vida”.
El accidente se reportó a los cuerpos de auxilio a las 08:00 horas y tuvo lugar en el kilómetro 4+900 de la autopista Mazatlán-Culiacán.
Según versión de la propia conductora de la camioneta Chevrolet Tahoe, ella circulaba sobre el carril izquierdo intentando rebasar a un tráiler que transportaba maquinaria John Deere, pero el conductor del transporte invadió su carril y se produjo la colisión.
El pasajero que viajaba en el asiento del copiloto quedó prensado de sus piernas entre los fierros retorcidos por el choque; Paramédicos del Grupo AMEC que brindan servicio a la Maxipista llegaron para auxiliar a los accidentados y solicitaron el apoyo de Bomberos Veteranos, para rescatar al pasajero atrapado.
Los Bomberos Veteranos armaron su equipo hidráulico, para utilizar el equipo de las “quijadas de la vidad” con las que removieron y cortaron acero para liberar al pasajero atrapado.
Una vez liberado, el pasajero fue trasladado por la ambulancia del grupo AMEC a un hospital, el resto de los pasajeros no requirieron atención médica.
Agentes de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades