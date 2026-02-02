$!Camioneta es impactada por una locomotora, en el cruce ferroviario de El Walamo, al sur de Mazatlán

El aparatoso accidente se reportó a las 17:20 horas, en el crucero de ferrocarril que cruza sobre la carretera Estatal a El Walamo.

MAZATLÁN._ Sobreviven pasajeros de una camioneta arrollada por el tren, luego que su conductor intentó ganarle el paso al convoy de carga en el crucero de ferrocarril cercano a la comunidad de El Walamo.

El tren carguero circulaba de sur a norte cuando al parecer, el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker intentó ganarle el paso al tren carguero, pero la locomotora impactó el costado izquierdo de la camioneta y haciéndola girar hasta que se detuvo a 10 metros de la vía.

Sus ocupantes fueron auxiliados por otros conductores testigos del accidente y aunque aturdidos, ninguno ameritó traslado a un hospital.

Policías y Tránsitos Municipales se encargaron del parte de hechos y coordinaron las acciones para que la unidad siniestrada fuera remolcada al corralón municipal.