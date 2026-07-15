$!Camioneta se impacta y derriba luminaria y palmera en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una camioneta derribó una luminaria y una palmera la mañana de este miércoles tras salirse del carril de circulación sobre la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada de Mazatlán.

El percance se registró alrededor de las 09:00 horas, casi en el cruce con la avenida Playa Gaviotas.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor de una camioneta Nissan NP300 tipo estaquitas perdiera el control de la unidad, invadiera el camellón central e impactara una luminaria y una palmera, que quedaron derribadas sobre la vialidad.