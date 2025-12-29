$!Camioneta se incendia en hotel de Tres Ríos y evacúan a 18 personas en Culiacán

Un incendio registrado la madrugada de este lunes 29 de diciembre en el estacionamiento de un hotel ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, dejó como saldo una camioneta calcinada, daños en otras dos unidades y afectaciones estructurales menores en el inmueble. No se reportaron personas lesionadas.
De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro se originó por una falla mecánica en el motor de una camioneta Hyundai Santa Fe, que habría provocado un cortocircuito. El conductor detectó humo al ingresar al estacionamiento y condujo la unidad hasta la parte posterior del hotel, donde las llamas se propagaron rápidamente.
El llamado de auxilio al 911 se recibió minutos antes de las 6:00 horas. Al sitio, ubicado sobre el bulevar Rotarismo, entre el bulevar Enrique Félix Castro y la calle Amatista, acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana.
Personal del hotel y el propio conductor intentaron sofocar el fuego con extintores, pero no fue posible controlarlo hasta la llegada de los bomberos, quienes lograron apagar el incendio y ventilar el área afectada. Como medida preventiva, fueron evacuadas 18 personas alojadas en el inmueble.
Además del vehículo siniestrado, otra camioneta presentó daños leves y una más resultó afectada por la radiación del calor. También se registraron daños en el techo del estacionamiento, paredes traseras y en parte de la instalación eléctrica.
Tres personas fueron atendidas por intoxicación leve a causa del humo, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Autoridades federales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.