$!Camioneta se incendia en hotel de Tres Ríos y evacúan a 18 personas en Culiacán

Un incendio registrado la madrugada de este lunes 29 de diciembre en el estacionamiento de un hotel ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, dejó como saldo una camioneta calcinada, daños en otras dos unidades y afectaciones estructurales menores en el inmueble. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro se originó por una falla mecánica en el motor de una camioneta Hyundai Santa Fe, que habría provocado un cortocircuito. El conductor detectó humo al ingresar al estacionamiento y condujo la unidad hasta la parte posterior del hotel, donde las llamas se propagaron rápidamente.