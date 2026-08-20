$!Camioneta se incendia en pleno bulevar Leyva Solano y provoca caos vial en Culiacán

CULIACÁN. _ Una camioneta Toyota de modelo antiguo terminó envuelta en llamas durante la mañana de este jueves cuando circulaba por el bulevar Leyva Solano, en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

El conductor se desplazaba entre las calles Vicente Riva Palacio y Donato Guerra cuando detectó que humo comenzaba a salir de la parte delantera de la unidad. Ante el riesgo de que el fuego se extendiera, detuvo la marcha y pidió auxilio al 911.

La alerta movilizó a los cuerpos de emergencia, cuyos elementos acudieron al sitio para combatir el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros vehículos o inmuebles de la zona.