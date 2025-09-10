$!Camioneta se incendia por falla eléctrica en Mazatlán; es el segundo caso en la misma zona

MAZATLÁN. _ Una camioneta fue consumida por el fuego la mañana de este miércoles 10 de septiembre, mientras se encontraba estacionada frente a una tienda de conveniencia, a un costado del Libramiento Luis Donaldo Colosio, en Mazatlán.
Las primeras versiones apuntan a una posible falla en el sistema eléctrico como causa del siniestro. Se trata del segundo incidente de este tipo registrado en la misma zona en los últimos días, lo que ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes del área.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o inmuebles cercanos.
El fuego habría iniciado en el área del motor y rápidamente se extendió a toda la carrocería, dejando la unidad en pérdida total. No se reportaron personas lesionadas.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, con el fin de prevenir daños mayores y permitir una pronta reacción de los cuerpos de auxilio.