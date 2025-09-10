$!Camioneta se incendia por falla eléctrica en Mazatlán; es el segundo caso en la misma zona

MAZATLÁN. _ Una camioneta fue consumida por el fuego la mañana de este miércoles 10 de septiembre, mientras se encontraba estacionada frente a una tienda de conveniencia, a un costado del Libramiento Luis Donaldo Colosio, en Mazatlán.

Las primeras versiones apuntan a una posible falla en el sistema eléctrico como causa del siniestro. Se trata del segundo incidente de este tipo registrado en la misma zona en los últimos días, lo que ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes del área.