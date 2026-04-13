$!Camioneta termina incrustada en una vivienda de Los Mochis tras fuerte choque; hay tres lesionados

LOS MOCHIS._ Un saldo de tres personas hospitalizadas, entre ellas una menor de edad, y cuantiosos daños materiales que incluyeron el derrumbe de la fachada de una vivienda, fue el dramático resultado de un accidente de tránsito registrado en las calles del sector Las Flores de esta ciudad. El siniestro, que movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia y seguridad locales, evidenció nuevamente los riesgos de la imprudencia al volante y la falta de respeto a los señalamientos viales en las zonas urbanas. De acuerdo con el peritaje preliminar por los elementos de Vialidad que atendieron la emergencia, el percance ocurrió en el cruce de la avenida Lousiana y la calle Diente de León. El vehículo presuntamente responsable es un automóvil sedán Mazda 3, color rojo, el cual transitaba de oriente a poniente sobre la calle Diente de León y al llegar a la intersección, el conductor presuntamente ignoró el alto obligatorio.







Por otro lado el otro, vehículo afectado resultó ser una vagoneta Ford Explorer, color azul oscuro, circulaba de sur a norte sobre la avenida Lousiana, contando con la preferencia de paso. La falta de precaución provocó que el Mazda impactara de lleno contra la vagoneta. Tras la violenta colisión, la conductora de la Explorer perdió por completo el control de su unidad donde posteriormente la camioneta salió proyectada hacia la zona peatonal, subió a la banqueta, derribó una estructura de metal, y detuvo su marcha al estrellarse violentamente contra el muro frontal de una casa habitación. La fuerza del golpe ocasionó el colapso inmediato de parte del domicilio. El fuerte estruendo del doble impacto alertó a los vecinos del sector, quienes salieron de sus casas para auxiliar a los tripulantes y llamaron de inmediato al 911.





