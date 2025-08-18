$!Camioneta vuelca en el Malecón de Mazatlán y provoca choque múltiple

MAZATLÁN. _ Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Del Mar, casi en su cruce con la avenida Insurgentes, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo, volcara y colisionara contra tres autos que esperaban el cambio de luz en un semáforo.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando la camioneta circulaba de norte a sur sobre la mencionada vialidad. De acuerdo con los primeros informes, una de las llantas del vehículo impactó contra el camellón central, lo que provocó la volcadura. La unidad derrapó varios metros antes de impactar a los otros automóviles.
Tres personas resultaron con lesiones leves, principalmente tipo latigazo cervical, y fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En tanto, elementos del cuerpo de Bomberos acudieron para desconectar la batería de la camioneta volcada y prevenir cualquier riesgo de incendio durante las maniobras de retiro.
Según testigos, el conductor de la camioneta logró salir del vehículo tras la volcadura y se dio a la fuga, dejando abandonada la unidad sin brindar auxilio a los afectados.
Agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo del parte de hechos y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados.