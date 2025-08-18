$!Camioneta vuelca en el Malecón de Mazatlán y provoca choque múltiple

MAZATLÁN. _ Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Del Mar, casi en su cruce con la avenida Insurgentes, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo, volcara y colisionara contra tres autos que esperaban el cambio de luz en un semáforo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando la camioneta circulaba de norte a sur sobre la mencionada vialidad. De acuerdo con los primeros informes, una de las llantas del vehículo impactó contra el camellón central, lo que provocó la volcadura. La unidad derrapó varios metros antes de impactar a los otros automóviles.