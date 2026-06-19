$!Camioneta vuelca en paso superior de colonia Esperanza en Mazatlán tras perder el control

MAZATLÁN. _ Una camioneta terminó volcada sobre los carriles del paso superior con dirección a la avenida Gabriel Leyva en Mazatlán; no se reportaron personas lesionadas.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 horas en la rampa con dirección al centro de la ciudad, en el paso superior de la colonia Esperanza.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chrysler Durango habría perdido el control del volante por unos segundos, lo que provocó que la unidad volcara tras impactar contra un desnivel ubicado entre los carriles del puente.
El conductor resultó ileso, por lo que el percance solo dejó daños materiales.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el parte de hechos y coordinar el retiro de la unidad con apoyo de una grúa, a fin de liberar la circulación.