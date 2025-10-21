$!Camioneta vuelca tras chocar contra árbol y poste en la avenida Rafael Buelna, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una camioneta terminó volcada la mañana de este lunes sobre la avenida Rafael Buelna, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara contra un árbol y un poste de madera.

El percance se registró alrededor de las 08:10 horas, a la altura de la antigua Plaza de Toros. De acuerdo con el propio conductor, el incidente ocurrió al intentar esquivar la tapa levantada de un registro, lo que provocó que la camioneta Chevrolet Tracker invadiera la banqueta, donde impactó y derribó un árbol y un poste, para luego volcarse sobre su costado izquierdo.