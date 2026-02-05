Cancelan bloqueo en la México 15 tras hallar a dos de tres jóvenes en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Habitantes de la comunidad de Tecualilla cancelaron el bloqueo de la carretera federal México 15 que habían programado para este jueves, luego de que se confirmara la localización de Luis Felipe y Jonathan Obed.

Los dos jóvenes, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles, regresaron a su comunidad durante la mañana de hoy, antes de que iniciara la movilización ciudadana. Según informaron sus familiares, ambos habían salido de su domicilio para recolectar leña cuando se perdió contacto con ellos en la zona de Palmillas.

Pese a la localización de los jóvenes, el ambiente en la zona permanece bajo tensión. Pobladores señalaron que la intención de tomar la vía federal también respondía a la desaparición de otro habitante, identificado como Fredy, quien fue visto por última vez esta semana al dirigirse a realizar labores de campo.

La alerta entre los escuinapenses se ha intensificado debido a que, en los últimos dos días, se han reportado estallidos en los alrededores, lo que genera una percepción de inseguridad constante en el municipio.