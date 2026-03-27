Caos en cierre de campaña en Aguaruto tras alerta por presencia de civiles armados

CULIACÁN. _ El cierre de campaña de Román Sarabia, candidato a la sindicatura de Aguaruto, culminó en un escenario de pánico la noche del pasado jueves 26 de marzo.

El evento, que se desarrollaba en la plazuela Benito Juárez, fue interrumpido cuando asistentes alertaron sobre la supuesta presencia de personas armadas en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con grabaciones difundidas en redes sociales, el caos se desató mientras un grupo musical amenizaba la reunión.

En las imágenes se observa cómo la multitud comienza a correr repentinamente para buscar refugio, ante la mirada de los músicos que interrumpieron la interpretación.

La irrupción de presuntos civiles armados provocó una estampida entre las decenas de ciudadanos presentes, lo que obligó a la suspensión inmediata del acto proselitista.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte de personas heridas. Pese a la gravedad del incidente, ninguna autoridad de seguridad ha emitido información oficial o detalles sobre el despliegue de elementos en la zona tras los hechos.