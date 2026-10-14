$!Capacitan a 160 policías de Culiacán en manejo emocional y bienestar familiar

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) concluyó la primera etapa del curso-taller “Yo y Mi Entorno”, una iniciativa enfocada en promover el bienestar personal y familiar de los elementos policiales.
De acuerdo con un comunicado de prensa, en esta ocasión, 22 policías recibieron sus constancias por concluir la capacitación. En su primera etapa, el programa ha beneficiado a 160 integrantes de la corporación, quienes adquirieron herramientas para la introspección, el manejo de sus emociones y el fortalecimiento de sus relaciones familiares.
Durante su intervención, el director de la Unidad Preventiva, el Mayor de Infantería Jonathan Macedo Ramírez, destacó la importancia de brindar al personal herramientas que favorezcan su bienestar y contribuyan al desempeño de sus funciones.
“Buscamos precisamente brindarles herramientas que contribuyan a su bienestar personal, que fortalezcan la convivencia con sus familias y que les permitan desempeñar su labor con mayor equilibrio y sensibilidad humana”, expresó.
Por su parte, Miguel Enrique Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, felicitó a las y los participantes y señaló que estos espacios promueven la reflexión personal y permiten impulsar cambios desde el interior de cada persona.
En tanto, Rosa Elvira Jacobo Lara, directora general de Mujeres de Paz, resaltó la importancia de aplicar los aprendizajes en la vida cotidiana y en el entorno familiar, al considerar que la reflexión personal contribuye a tomar mejores decisiones y fortalecer las relaciones interpersonales.
“El curso-taller pone en el centro una dimensión fundamental de la función policial: el bienestar de quienes diariamente tienen la responsabilidad de servir y proteger. Contar con herramientas para atender la salud emocional y fortalecer los vínculos familiares contribuye al desarrollo personal y a un ejercicio de la labor policial con mayor equilibrio, responsabilidad y sensibilidad humana”, señala el comunicado.
En el presídium también estuvieron presentes Nelson Uriel Algándar Chávez, coordinador del Tribunal de Barandilla del Municipio de Culiacán, y María del Rosario Valdez Páez, secretaria de las Mujeres del Municipio de Culiacán.