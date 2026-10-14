$!Capacitan a 160 policías de Culiacán en manejo emocional y bienestar familiar

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) concluyó la primera etapa del curso-taller “Yo y Mi Entorno”, una iniciativa enfocada en promover el bienestar personal y familiar de los elementos policiales.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en esta ocasión, 22 policías recibieron sus constancias por concluir la capacitación. En su primera etapa, el programa ha beneficiado a 160 integrantes de la corporación, quienes adquirieron herramientas para la introspección, el manejo de sus emociones y el fortalecimiento de sus relaciones familiares.

Durante su intervención, el director de la Unidad Preventiva, el Mayor de Infantería Jonathan Macedo Ramírez, destacó la importancia de brindar al personal herramientas que favorezcan su bienestar y contribuyan al desempeño de sus funciones.