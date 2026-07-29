Capacitan a adolescentes en internamiento de Culiacán con talleres de desarrollo personal

CULIACÁN._ Un programa enfocado en la prevención de la violencia y el desarrollo comunitario se presentó a los jóvenes que se encuentran dentro del Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán.

Las actividades fueron coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. La jornada incluyó la presentación de la estrategia federal “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, a cargo de su responsable, Betty Olivares.

Durante la reunión se precisó que las dinámicas deportivas, culturales y recreativas están orientadas a fortalecer el desarrollo personal y la convivencia entre la población interna, bajo el acompañamiento del personal técnico especializado del centro.

Esta intervención se alinea con la política nacional implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en la atención a las causas de la delincuencia mediante el impulso a proyectos de vida para la juventud.

Como parte de la agenda de trabajo en el recinto, autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron labores para la recuperación de las áreas deportivas de la institución, con el fin de ampliar las opciones de acondicionamiento físico y recreación.