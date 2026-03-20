Capacitan a personal de SSP para pedir traslado en helicópteros como ambulancias emergencias

El Instituto Estatal de Protección Civil brindó un curso de capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para utilizar helicópteros como ambulancias de apoyo en emergencias.

Dicho curso fue impartido por Roberto Montalvo, de Protección Civil, quien detalló que en la entidad hay dos aeronaves y 11 personas acreditadas en aeronáutica civil, y disponer de estas herramientas en caso de traslados urgentes.

Como parte del taller, con motivo del Operativo de Semana Santa 2026, se explicaron los procesos para que agentes de SSP estén preparados y tengan las herramientas para saber cómo actuar en caso de que se presenten incidentes que requieran un traslado vía aérea.

El curso estuvo enfocado en que los oficiales aprendan a solicitar el apoyo de una aeronave y coordinar los procesos de despegue y aterrizaje, y así poder realizar la intervención de manera oportuna y segura, junto con autoridades de salud.

En la reunión estuvo presente el titular de la SSP, Sinuhé Téllez López, quien destacó este taller como fundamental para la coordinación entre instituciones, de cara al despliegue en los próximos días.