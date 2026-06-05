$!Captan robo de equipo de sonido en parroquia de Los Mochis

LOS MOCHIS._ La ola de robos a recintos religiosos en Ahome continúa. Ahora, las cámaras de videovigilancia de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en el sector Infonavit Macapule, captaron a un hombre robando parte del equipo de sonido utilizado para las misas.
El atraco se registró a las 10:58 horas del jueves 4 de junio. En la grabación, difundida por el templo, se observa cómo el sujeto ingresa tranquilamente, se arrodilla en las bancas aparentando ser un feligrés más y, tras cerciorarse de que nadie lo observa, se dirige a la zona del altar para desinstalar una bocina y huir por una puerta lateral en cuestión de segundos.
Con la finalidad de alertar a la comunidad y prevenir futuros robos, las autoridades parroquiales compartieron las imágenes del hombre, quien es de complexión regular, de entre 40 y 45 años de edad, y vestía un pantalón de mezclilla color azul y playera tipo polo, blanca con la parte superior rosa y una franja negra al pecho.
El sujeto cargaba una mochila negra al hombro, portaba cubrebocas oscuro que ocultaba gran parte de su rostro y mangas negras en ambos brazos, detalle que sugiere a los internautas que podría desplazarse en motocicleta o trabajar como repartidor.
Este hurto no solo afecta el funcionamiento operativo del recinto, sino que ha encendido la indignación ciudadana por su cercanía con otro reciente acto de sacrilegio en la región.
Apenas la madrugada del pasado 27 de mayo, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la sindicatura de Higuera de Zaragoza, sufrió el robo de objetos de alto valor espiritual, incluyendo un Sagrario, un Copón y un Relicario.
A través de redes sociales, la comunidad católica de Los Mochis ha condenado la falta de respeto a los centros de culto. Los usuarios exigen a las autoridades de seguridad pública que se identifique y detenga al responsable a la brevedad, advirtiendo que la impunidad está convirtiendo a las iglesias en un blanco fácil para la delincuencia local.