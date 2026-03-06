Captura a presunto responsable de tentativa de homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ Personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), perteneciente a la Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 14 de diciembre de 2025. En esa fecha, la víctima fue agredida con un arma punzocortante, lo que le provocó heridas que pusieron en riesgo su vida. Tras el ataque, el afectado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica oportuna, logrando su estabilización.

Luego de realizarse las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público solicitó el mandamiento judicial que fue ejecutado por los agentes de investigación. Juan “N” fue recluido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, donde quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.