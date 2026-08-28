$!Capturan a 12 personas y aseguran armas, droga y granadas en operativos en Sinaloa

Las Comandancias de la Tercera Región Militar y de la Novena Zona Militar informaron que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, del 20 al 26 de agosto se realizaron diversos operativos en Sinaloa que dejaron como resultado la detención de 12 personas, el aseguramiento de un inmueble, armas de fuego, cartuchos, granadas, droga, vehículos y equipo táctico. En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.





De acuerdo con el reporte militar, durante este periodo fueron aseguradas 35 armas de fuego, de las cuales 34 son largas y una corta, además de 7 mil 549 cartuchos, 200 cargadores y 12 granadas. También fueron decomisados mil 346 kilogramos de mariguana, un millón 720 mil pesos en efectivo, cinco vehículos y equipo táctico diverso. Asimismo, las autoridades localizaron e inhabilitaron un campamento y aseguraron un inmueble. Como parte de las acciones realizadas en Mazatlán, el 21 de agosto elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades en calidad de presentados para continuar con los procedimientos correspondientes.





En otro operativo, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva realizaron revisiones en módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, los días 21, 22, 25 y 26 de agosto. Durante estas inspecciones fueron asegurados 20 objetos punzocortantes, seis dosis de metanfetamina, tres pipas, 35 cargadores para celular, 23 teléfonos celulares, siete memorias USB, un cable HDMI, 11 chips de telefonía móvil, 14 cables USB, una banda ancha para internet y un módem. Las autoridades militares señalaron que, durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a 51 mil 997 personas y asegurado 25 mil 941 armas de fuego, 4 millones 631 mil 86 cartuchos, 116 mil 685 cargadores, 125 mil 998 kilogramos de mariguana, 48 mil 51 vehículos y mil 226 granadas.



