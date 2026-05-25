$!Capturan a 18 personas con arsenal y equipo táctico en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un total de 18 personas fueron detenidas durante el fin de semana en el municipio de Escuinapa, en dos operativos distintos coordinados por las autoridades federales, asegurándoles un arsenal que incluye armas de fuego de grueso calibre, miles de cartuchos útiles, cargadores, equipo táctico y dos camionetas, según confirmaron las autoridades federales en un reporte conjunto. La primera intervención la realizaron agentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta acción, los elementos detuvieron a 13 personas y aseguraron 13 armas largas, 86 cargadores, 13 chalecos tácticos y 2 mil 560 cartuchos útiles de diferentes calibres.

En un segundo despliegue operativo en el mismo municipio, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina detuvo a cinco personas más, entre ellas, hay dos mujeres.

A este grupo se le incautó un arma de fuego larga, 11 cargadores, 352 cartuchos, dos camionetas y equipo táctico diverso. Todos los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para integrar las investigaciones.

Aunque en el comunicado emitido no se precisan las fechas en que se realizaron las detenciones, estas se enmarcan en una serie de hechos violentos registrados durante la jornada del domingo en el municipio de Escuinapa, en el contexto de las Fiestas del Mar de Las Cabras. Si bien las autoridades informaron que el reporte de balaceras y la presencia de tres vehículos con blindaje artesanal ocurrió alrededor de las 20:00 horas, hasta el momento no han confirmado oficialmente los hechos.